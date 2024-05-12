Российская армия за сутки сбила 5 вертолётов и самолёт МиГ-29 ВСУ
Вооружённые силы России за сутки в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожили четыре вертолёта Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, силами ПВО был сбит самолёт МиГ-29 Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ в районе населённого пункта Манвеловка Днепропетровской области уничтожены четыре вертолёта Ми-24 и поражён вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе", — сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, российским силам ПВО удалось сбить самолёт МиГ-29 ВСУ, а также перехватить 36 украинских дронов, восемь тактических ракет "Точка-У", управляемую авиабомбу Hammer французского производства, а также 23 реактивных снаряда Vampire, "Град" и "Ольха".
Ранее Вооружённые силы Украины за сутки лишились около 300 бойцов в зоне ответственности группы "Запад". Кроме того, Российская армия уничтожила танк, бронированную машину, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба", две 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б" и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
Shutterstock / FOTODOM