Новак анонсировал нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"

В ближайшее время в стране будет запущен национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". С таким заявлением выступил кандидат на должность вице-премьера, и.о. зампредседателя Правительства РФ Александр Новак.

"На достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", это в ближайшей перспективе, в ближайшие несколько месяцев одна из ключевых задач", — сказал Новак в ходе заседания Госдумы по энергетике.

Он также отметил, что Российская Федерация хочет перейти к новой модели экономического развития, которая будет основана на росте предложения.