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12 мая, 11:23

Новак анонсировал нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"

Александр Новак. Обложка © ТАСС / Астафьев Александр

Александр Новак. Обложка © ТАСС / Астафьев Александр

В ближайшее время в стране будет запущен национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". С таким заявлением выступил кандидат на должность вице-премьера, и.о. зампредседателя Правительства РФ Александр Новак.

"На достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", это в ближайшей перспективе, в ближайшие несколько месяцев одна из ключевых задач", — сказал Новак в ходе заседания Госдумы по энергетике.

Он также отметил, что Российская Федерация хочет перейти к новой модели экономического развития, которая будет основана на росте предложения.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новые национальные проекты должны быть утверждены до конца 2024 года. Путин дополнил, что в мае состоится совместное заседание Государственного совета и Совета по национальным проектам, где обсудят текущие результаты этой работы.

Александра Мышляева
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