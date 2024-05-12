Новак анонсировал нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"
Александр Новак. Обложка © ТАСС / Астафьев Александр
В ближайшее время в стране будет запущен национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". С таким заявлением выступил кандидат на должность вице-премьера, и.о. зампредседателя Правительства РФ Александр Новак.
"На достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", это в ближайшей перспективе, в ближайшие несколько месяцев одна из ключевых задач", — сказал Новак в ходе заседания Госдумы по энергетике.
Он также отметил, что Российская Федерация хочет перейти к новой модели экономического развития, которая будет основана на росте предложения.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новые национальные проекты должны быть утверждены до конца 2024 года. Путин дополнил, что в мае состоится совместное заседание Государственного совета и Совета по национальным проектам, где обсудят текущие результаты этой работы.