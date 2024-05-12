Косово полностью переходит на евро с 13 мая Politika: Косово переходит на евро и запрещает сербские динары с 13 мая 12 мая, 15:43 Косово полностью переходит на евро с 13 мая. Обложка © freepik

Власти Косова полностью переводят в евро все финансовые операции начиная с 13 мая. Переходный период, когда допускались расчёты в сербских динарах, завершён. Об этом сообщила газета Politika.

"Валюты, отличные от евро, могут использоваться только для хранения средств в физической форме или на банковских счетах, для осуществления международных платежей и для деятельности в валюте", — отмечается в материале.

В Брюсселе на предстоящей неделе запланирован седьмой раунд обсуждений между Белградом и Приштиной по вопросу отмены сербского динара. Глава Канцелярии по Косову и Метохии при Правительстве Сербии Петар Петкович уверен, что косовские власти переходят на евро, чтобы создать проблемы для сербов, проживающих в регионе.

По его словам, Приштина не сделала никаких шагов для урегулирования ситуации с валютой, отвергая при этом все предложения Белграда. Петкович подчеркнул, что ответственность за все негативные последствия от перехода на евро полностью лежит на властях в Косове.

Авторы Татьяна Миссуми