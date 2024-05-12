В ещё одном районе Якутии ввели режим ЧС из-за вышедшей из берегов реки Лены
КЧС Олекминского района Якутии ввёл режим чрезвычайной ситуации
Заседание республиканского и районного оперштабов в Якутии. Обложка © Telegram / Николай Харбин
В Олекминском районе Якутии ввели режим ЧС из-за вышедшей из берегов реки Лены. Об этом сообщил глава района Николай Харбин в своём телеграм канале.
"Решением КЧС района сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации в Олекминском районе. Ранее режим ЧС был введён только в 1-м Нерюктяйинском и Дельгейском наслегах. По данным оперштабов, пик Ленской волны находится в районе между населёнными пунктами 1-й Нерюктяйинск и Дельгей", — говорится в сообщении.
Как отметил глава района, в сёлах Дельгей и Иннях уже начался спад воды. Он добавил, что 13 мая из Якутска в пострадавший Олекминск перебросят силы для проведения взрывных работ на льду. Харбин также распорядился, чтобы во всех подтопленных населённых пунктах бесперебойно работали связь и электричество.
Ранее Life.ru сообщал, что в Якутии уровень реки Лены поднялся на 120 сантиметров выше нормы. Вода вышла из берегов и затопила село Иннях в Олёкминском районе. Местным жителям приходится передвигаться на лодках.