Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 19:20

В ещё одном районе Якутии ввели режим ЧС из-за вышедшей из берегов реки Лены

КЧС Олекминского района Якутии ввёл режим чрезвычайной ситуации

Заседание республиканского и районного оперштабов в Якутии. Обложка © Telegram / Николай Харбин

Заседание республиканского и районного оперштабов в Якутии. Обложка © Telegram / Николай Харбин

В Олекминском районе Якутии ввели режим ЧС из-за вышедшей из берегов реки Лены. Об этом сообщил глава района Николай Харбин в своём телеграм канале.

"Решением КЧС района сегодня ввели режим чрезвычайной ситуации в Олекминском районе. Ранее режим ЧС был введён только в 1-м Нерюктяйинском и Дельгейском наслегах. По данным оперштабов, пик Ленской волны находится в районе между населёнными пунктами 1-й Нерюктяйинск и Дельгей", — говорится в сообщении.

Как отметил глава района, в сёлах Дельгей и Иннях уже начался спад воды. Он добавил, что 13 мая из Якутска в пострадавший Олекминск перебросят силы для проведения взрывных работ на льду. Харбин также распорядился, чтобы во всех подтопленных населённых пунктах бесперебойно работали связь и электричество.

"Это треш!": Улицы Сочи превратились в бурные реки, мосты ушли под воду
"Это треш!": Улицы Сочи превратились в бурные реки, мосты ушли под воду

Ранее Life.ru сообщал, что в Якутии уровень реки Лены поднялся на 120 сантиметров выше нормы. Вода вышла из берегов и затопила село Иннях в Олёкминском районе. Местным жителям приходится передвигаться на лодках.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Паводки в России
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров