700 снарядов за 4 месяца: Бесстрашные сапёры показали, как разминируют Запорожье МО РФ показало работу сапёров по разминированию земель в Запорожской области 12 мая, 19:16 Работа сапёров в Запорожье. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Российские сапёры с начала года обезвредили свыше 700 взрывоопасных предметов в Запорожской области. Военнослужащие шаг за шагом прочёсывают сельскохозяйственные поля, улицы, дороги и дворы, разыскивая неразорвавшиеся снаряды ВСУ. Кадры работы сапёров показало Минобороны РФ.

Работа сапёров в Запорожье. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Специалисты сводного отряда разминирования батальона военной полиции 58-й общевойсковой армии с начала года обезвредили более 700 взрывоопасных предметов в Запорожской области", — уточнили в ведомстве.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры работы российских Су-34 в зоне спецоперации. Истребители сбросили ФАБ-500 по военным объектам ВСУ и успешно вернулись на базу.

Авторы Татьяна Миссуми