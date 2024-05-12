Росавиация расследует полёт самолёта на малой высоте по трассе в Подмосковье

На севере Московской области однодвигательный двухместный учебно-тренировочный самолёт производства Чехословакии Zlin Z 142 пролетел над федеральной автодорогой М8 "Холмогоры" на предельно малой высоте. По данному факту Росавиация проведёт расследование. Об этом сообщил представитель ведомства.

Самолёт пролетел над федеральной автодорогой М8 "Холмогоры" на предельно малой высоте. Видео © Telegram / Представитель Росавиации

На записи видеорегистратора видно, что водитель автомобиля при виде приближающегося самолёта резко повернул руль к обочине дороги, испугавшись огромной железной птицы.

"Опасное пилотирование могло закончиться негативными последствиями, что неприемлемо. Безопасность полётов — это безусловный приоритет для всех без исключения представителей гражданской авиации России", — подчеркнул представитель Росавиации.