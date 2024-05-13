Икона чудесным образом сохранилась в выгоревшей квартире в Ульяновске

В Ульяновске сотрудники МЧС России потушили пожар в квартире на втором этаже. Никто из жильцов не пострадал, они смогли самостоятельно покинуть здание до прибытия спасателей. Судя по фотографиям ведомства, огонь удивительным образом не тронул икону.

Икона, сохранившаяся при пожаре в квартире в Ульяновске. Фото © Telegram / МЧС России

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём — хозяева оставили без присмотра горящую свечу вблизи горючих материалов. Её пламя перекинулось на пасхальные украшения и обои. Для ликвидации пожара было привлечено 11 спасателей и три единицы техники.