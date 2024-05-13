Икона чудесным образом сохранилась в выгоревшей квартире в Ульяновске
В Ульяновске сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в квартире. Обложка © Telegram / МЧС России
В Ульяновске сотрудники МЧС России потушили пожар в квартире на втором этаже. Никто из жильцов не пострадал, они смогли самостоятельно покинуть здание до прибытия спасателей. Судя по фотографиям ведомства, огонь удивительным образом не тронул икону.
Икона, сохранившаяся при пожаре в квартире в Ульяновске. Фото © Telegram / МЧС России
Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём — хозяева оставили без присмотра горящую свечу вблизи горючих материалов. Её пламя перекинулось на пасхальные украшения и обои. Для ликвидации пожара было привлечено 11 спасателей и три единицы техники.
Ранее в двух регионах России случились пожары по вине детей, баловавшихся со спичками. Первый случай произошёл в удмуртской деревне Котово. Там второклассник играл на сеновале, в результате чего загорелась солома. Вторая история случилась в Забайкалье, где была подожжена сухая трава.