Герасимов сохранит пост начальника Генштаба, сообщили в Кремле
Песков: Герасимов продолжит занимать пост начальника Генштаба
Валерий Герасимов. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий
Кадровые перестановки в Министерстве обороны не коснутся начальника Генштаба — этот пост продолжит занимать Валерий Герасимов. Соответствующий комментарий журналистам дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений в настоящее время не предусматривается", — подчеркнул представитель Кремля.
Также Песков оценил возможные перемены в деятельности военного ведомства после назначения министром обороны Андрея Белоусова. Новый глава не повлияет на "нынешнюю систему координат" МО, заключил он.
Совфед опубликовал список предложенных Владимиром Путиным кандидатур министров вечером 12 мая. Экс-главу Министерства обороны Сергея Шойгу президент назначил секретарём Совбеза РФ.