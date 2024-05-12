Герасимов сохранит пост начальника Генштаба, сообщили в Кремле

Кадровые перестановки в Министерстве обороны не коснутся начальника Генштаба — этот пост продолжит занимать Валерий Герасимов. Соответствующий комментарий журналистам дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений в настоящее время не предусматривается", — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков оценил возможные перемены в деятельности военного ведомства после назначения министром обороны Андрея Белоусова. Новый глава не повлияет на "нынешнюю систему координат" МО, заключил он.