Оскароносный режиссёр Роджер Корман скончался на 99-м году жизни

Американский режиссёр Роджер Корман умер в возрасте 98 лет. Легенда кино отошла в мир иной 9 мая, находясь в своём доме в Калифорнии. Трагичной новостью со ссылкой на родных поделилось агентство Associated Press.

Корман получил всемирную известность как создатель десятков малобюджетных фильмов категории Б. За вклад в развитие кинематографа режиссёр был удостоен премии "Оскар". Кроме того, именно ему своей блестящей карьерой обязаны такие мастодонты киноискусства, как Фрэнсис Форд Коппола, Джеймс Кэмерон, Джонатан Демми и Джек Николсон. Некоторые из них даже приглашали Кормана в собственные картины. Например, в знаменитом триллере "Молчание ягнят" режиссёр исполнил роль офицера ФБР Хейдена Бёрка.