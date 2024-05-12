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12 мая, 20:45

Оскароносный режиссёр Роджер Корман скончался на 99-м году жизни

Роджер Корман. Обложка © ТАСС / Zuma / Birdie Thompson

Роджер Корман. Обложка © ТАСС / Zuma / Birdie Thompson

Американский режиссёр Роджер Корман умер в возрасте 98 лет. Легенда кино отошла в мир иной 9 мая, находясь в своём доме в Калифорнии. Трагичной новостью со ссылкой на родных поделилось агентство Associated Press.

Корман получил всемирную известность как создатель десятков малобюджетных фильмов категории Б. За вклад в развитие кинематографа режиссёр был удостоен премии "Оскар". Кроме того, именно ему своей блестящей карьерой обязаны такие мастодонты киноискусства, как Фрэнсис Форд Коппола, Джеймс Кэмерон, Джонатан Демми и Джек Николсон. Некоторые из них даже приглашали Кормана в собственные картины. Например, в знаменитом триллере "Молчание ягнят" режиссёр исполнил роль офицера ФБР Хейдена Бёрка.

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Также 12 мая стало известно о смерти британского актёра Джеймса Лоренсона. Звезде сериалов "Корона" и "Чисто английские убийства" было 84 года.

Илья Пушкарев
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