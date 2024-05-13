Итальянская "Болонья" впервые за 60 лет попала в Лигу чемпионов
Игроки "Болоньи" радуются попаданию в Лигу чемпионов. Обложка © X / Bologna FC 1909
Итальянский футбольный клуб "Болонья" пробился в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона. Это произошло после поражения "Ромы" в матче с "Аталантой" (1:2) в 36-м туре Серии А.
Команда под руководством Тиаго Мотты набрала 67 очков и уже не опустится ниже пятого места в турнирной таблице. В следующем туре клуб встретится с "Ювентусом", также имеющим в активе 67 баллов и обеспечившим себе участие в групповой стадии ЛЧ.
"Болонья" впервые за 60 лет примет участие в розыгрыше главного еврокубка. В сезоне 1964/1965, когда турнир назывался Кубком европейских чемпионов, итальянский клуб играл в 1/16 финала с "Андерлехтом" и после трёх игр победитель определился жребием — дальше прошли бельгийцы.
За последнюю путёвку сражаются "Аталанта", "Рома" и "Лацио".
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