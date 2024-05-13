Литовцы не смогли с первого раза выбрать президента

Выборы президента состоялись в Литве в минувшее воскресенье. За пост главы государства боролись восемь кандидатов, однако никому из них не удалось набрать 50% голосов для безоговорочной победы в первом туре.

Ближе всего к пороговому значению подобрался действующий глава республики Гитанас Науседа. В процессе обработки бюллетеней его результат подскакивал до 49,63% голосов, но по завершении подсчёта показатель снизился до 46,08%. На втором месте с активом 16,48% разместилась нынешний премьер Ингрида Шимоните.

Остальные шесть кандидатов выбыли из президентской гонки. Борьба между Науседой и Шимоните продолжится во втором туре через две недели.