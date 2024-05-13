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Регион
13 мая, 01:24

В Харькове произошла серия взрывов

"Общественное": В Харькове вновь раздаются взрывы и включена воздушная тревога

В Харькове, на востоке Украины, ночью произошла серия взрывов, пишет издание "Общественное". Информации от местных властей пока нет.

Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога. Другие подробности пока неизвестны.

Зеленский забил тревогу из-за стремительного наступления России на Харьков
Зеленский забил тревогу из-за стремительного наступления России на Харьков

Ранее Генштаб признал, что российские подразделения имеют тактический успех на Харьковском направлении. Только за последние сутки ВС РФ произвели 22 штурмовых действия, 14 из них всё ещё продолжаются. На этом участке фронта задействованы значительные силы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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