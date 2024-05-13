В Харькове произошла серия взрывов

В Харькове, на востоке Украины, ночью произошла серия взрывов, пишет издание "Общественное". Информации от местных властей пока нет.

Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее Генштаб признал, что российские подразделения имеют тактический успех на Харьковском направлении. Только за последние сутки ВС РФ произвели 22 штурмовых действия, 14 из них всё ещё продолжаются. На этом участке фронта задействованы значительные силы.