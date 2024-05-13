Восемь украинских дронов поражены в небе над Курской областью

Расчёты зенитных комплексов ВС РФ засекли и уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над Курской областью. Сообщение о пресечении ночной атаки появилось в Telegram-канале регионального правительства.

"При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним", — подчеркнула пресс-служба кабмина, призвав сообщать о подобных находках экстренным службам.