Восемь украинских дронов поражены в небе над Курской областью
Расчёты зенитных комплексов ВС РФ засекли и уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над Курской областью. Сообщение о пресечении ночной атаки появилось в Telegram-канале регионального правительства.
"При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним", — подчеркнула пресс-служба кабмина, призвав сообщать о подобных находках экстренным службам.
Часом ранее несколько воздушных целей были сбиты в небе над Белгородской областью. Один из ударов ВСУ пришёлся по частному дому, жильцы которого чудом уцелели и даже не получили ранений.
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