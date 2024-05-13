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Регион
13 мая, 04:25

Новое дело заведено против новосибирского министра ЖКХ и энергетики Архипова

Денис Архипов. Обложка © Telegram / Министерство ЖКХ и энергетики НСО

Денис Архипов. Обложка © Telegram / Министерство ЖКХ и энергетики НСО

Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении задержанного ранее министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Об этом сказано в сообщении региональной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что в 2018 году глава ведомства подписал договор о предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу, которое не побеждало в конкурсном отборе на присвоение статуса регионального оператора в сфере обращения с ТКО. Позже АО получило из областной казны 10 миллионов рублей. Так как часть незаконно выделенных средств в дальнейшем удалось вернуть, региону был нанесён ущерб в размере 6,3 миллиона рублей.

"В отношении министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ", — добавили в прокуратуре.

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Напомним, что о задержании новосибирского министра стало известно в марте этого года. Архипов занимал этот пост с 2018 года.

Илья Пушкарев
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