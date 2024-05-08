Адвокат Мусаев: По делу замминистра Иванова арестовали имущество его родителей

По делу заместителя министра обороны Тимура Иванова арестовано имущество многих людей, в том числе его родителей. Об этом сообщил журналистам в среду, 8 мая, адвокат замминистра Мурад Мусаев.

"Речь идёт об аресте имущества широкого круга лиц, включая родителей, у них арестовали счета по 10 тысяч рублей на банковских картах", — проинформировал юрист.

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Напомним, что Иванов был задержан 24 апреля прямо на своём рабочем месте. Его подозревают во взятке в особо крупном размере. По данным следователей, её выплатили в виде услуг имущественного характера для нужд Минобороны. По данным следователей, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления.