Адвокат Мусаев: По делу замминистра Иванова арестовали имущество его родителей
Заместитель министра обороны Тимур Иванов в Московском городском суде во время рассмотрения апелляционной жалобы на арест. Обложка © Московские суды общей юрисдикции / ТАСС
По делу заместителя министра обороны Тимура Иванова арестовано имущество многих людей, в том числе его родителей. Об этом сообщил журналистам в среду, 8 мая, адвокат замминистра Мурад Мусаев.
"Речь идёт об аресте имущества широкого круга лиц, включая родителей, у них арестовали счета по 10 тысяч рублей на банковских картах", — проинформировал юрист.
Ранее стало известно, что Тимуру Иванову вменяют взятку более чем в миллиард рублей. Сегодня Московский городской суд оставил его под стражей. Защита принесла в суд четыре пакета с его наградами, но это не помогло. Кроме того, суд оставил в СИЗО бизнесмена Сергея Бородина, который проходит как соучастник по делу замминистра обороны.
Напомним, что Иванов был задержан 24 апреля прямо на своём рабочем месте. Его подозревают во взятке в особо крупном размере. По данным следователей, её выплатили в виде услуг имущественного характера для нужд Минобороны. По данным следователей, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления.