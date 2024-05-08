Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Бородина, проходящего по делу Тимура Иванова

Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Сергея Бородина, который проходит как соучастник по делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Заседание прошло в закрытом режиме.