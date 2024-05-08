Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Бородина, проходящего по делу Тимура Иванова
Сергей Бородин по видеосвязи принимает участие в заседании Мосгорсуда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Сергея Бородина, который проходит как соучастник по делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Заседание прошло в закрытом режиме.
"Суд рассмотрел апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей Бородина и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения", — говорится в сообщении.
Незадолго до вышеназванного заседания Мосгорсуд принял аналогичное решение относительно апелляционной жалобы самого Тимура Иванова. Адвокат чиновника Мурад Мусаев сообщил СМИ, что ему вменяют взятку в 1,125 миллиарда рублей.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны России стал подозреваемым по делу о взятке в особо крупном размере. Глава ведомства Сергей Шойгу отстранил чиновника от должности. Иванова отправили под стражу. Кроме того, суд наложил арест на всё недвижимое имущество, активы, счета чиновника и его родственников. Также арестованы кум замминистра Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин. Life.ru также писал, что суд арестовал бывшего руководителя нескольких подведомственных Минобороны России компаний Антона Филатова — экс-подчинённого замминистра обороны Тимура Иванова.