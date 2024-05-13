Прыгают в озеро для проверки: Британских военных напугали шпионами РФ, заставляя отключать телефоны

Во время натовских учений в Эстонии британским военным сообщили, что российская сторона может похитить данные с их телефонов. Поэтому военных строго ограничили в использовании сотовой связи и интернета, сообщает The Times со ссылкой на источники в среде военнослужащих.

"Во время учений НАТО в Эстонии британские войска были предупреждены, что российские шпионы могут забрать с их устройств "личные контактные данные близких", — пишут авторы материала.

Один из военных заявил журналистам, что участники учений сильнее всего боятся обнародования их геолокации. К тому же военных заставляют прыгать в озеро прямо в одежде, чтобы убедиться, что они точно не припрятали телефон.