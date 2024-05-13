Прыгают в озеро для проверки: Британских военных напугали шпионами РФ, заставляя отключать телефоны
The Times: Британских военных на учениях напугали, что РФ может украсть их данные
Во время натовских учений в Эстонии британским военным сообщили, что российская сторона может похитить данные с их телефонов. Поэтому военных строго ограничили в использовании сотовой связи и интернета, сообщает The Times со ссылкой на источники в среде военнослужащих.
"Во время учений НАТО в Эстонии британские войска были предупреждены, что российские шпионы могут забрать с их устройств "личные контактные данные близких", — пишут авторы материала.
Один из военных заявил журналистам, что участники учений сильнее всего боятся обнародования их геолокации. К тому же военных заставляют прыгать в озеро прямо в одежде, чтобы убедиться, что они точно не припрятали телефон.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ перестали использовать на поле боя переданные Соединёнными Штатами танки Abrams из-за активности российских беспилотных летательных аппаратов.
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