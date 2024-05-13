Британцы подняли на смех "сигнал Путину" от НАТО
Британцев рассмешили учения НАТО в Эстонии
Британские солдаты "демонстрировали силу". Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В британском журнале The Daily Mail похвастались учениями НАТО в Эстонии с участием парашютистов из Соединённого Королевства, которые издание назвало "демонстрацией силы" в адрес президента РФ Владимира Путина. Читателей же эта статья больше рассмешила, нежели вызвала какие-то серьёзные эмоции.
В материале издания сообщается, что в ходе учений 82 британских и 60 американских военнослужащих десантировались с трёх транспортных самолётов C-17. Пользователи порекомендовали им "лопать резиновые лодки" на которых в Британию приплывают мигранты.
"Восемьдесят два британских и 60 американских солдат в Эстонии? Могу представить, что русские очень обеспокоены", — написал с иронией один из комментаторов.
"У меня в саду висит большое осиное гнездо. Собираюсь сильно ударить по нему палкой. Покажу им, кто здесь хозяин", — съязвил другой читатель.
"Ого, 82 британских солдата, другими словами, половина наших вооружённых сил!" — написал ещё один пользователь.
Во время тех же учений в Эстонии британским военным сообщили, что российская сторона может похитить данные с их телефонов. К тому же военнослужащих заставляют прыгать в озеро прямо в одежде, чтобы убедиться, что они точно не припрятали гаджет.