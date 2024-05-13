Британцы подняли на смех "сигнал Путину" от НАТО

В британском журнале The Daily Mail похвастались учениями НАТО в Эстонии с участием парашютистов из Соединённого Королевства, которые издание назвало "демонстрацией силы" в адрес президента РФ Владимира Путина. Читателей же эта статья больше рассмешила, нежели вызвала какие-то серьёзные эмоции.

В материале издания сообщается, что в ходе учений 82 британских и 60 американских военнослужащих десантировались с трёх транспортных самолётов C-17. Пользователи порекомендовали им "лопать резиновые лодки" на которых в Британию приплывают мигранты.

"Восемьдесят два британских и 60 американских солдат в Эстонии? Могу представить, что русские очень обеспокоены", — написал с иронией один из комментаторов.

"У меня в саду висит большое осиное гнездо. Собираюсь сильно ударить по нему палкой. Покажу им, кто здесь хозяин", — съязвил другой читатель.

"Ого, 82 британских солдата, другими словами, половина наших вооружённых сил!" — написал ещё один пользователь.