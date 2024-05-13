В Мариуполе 9 мая сбили три украинских БПЛА, летевших в людные места
ФСБ России по ДНР: Три БПЛА ВСУ сбили в Мариуполе 9 мая
Три БПЛА ВСУ сбили в Мариуполе 9 мая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В Мариуполе системы РЭБ 9 мая сбили три украинских беспилотника, они направлялись в места большого скопления людей со взрывными устройствами с поражающими элементами. Об этом сообщили журналистам в УФСБ России по ДНР.
"9 мая в Мариуполе системой РЭБ сбиты три БПЛА типа "летающее крыло", несущие на себе самодельные взрывные устройства с поражающими элементами", — говорится в сообщении.
Сапёры ФСБ уничтожили 36 килограммов взрывчатки, а сами дроны обезвредили. По их полётным заданиям понятно, что они направлялись в людные места в Мариуполе. Всего над городами ДНР за прошедшую неделю перехватили 312 украинских дронов, сообщает ФСБ в беседе с РИА "Новости".
Беспилотники и снаряды уничтожаются системами ПВО РФ на регулярной основе. Ранее Life.ru рассказывал, что за ночь ПВО сбила 16 ракет и 31 БПЛА над четырьмя регионами России. Среди них Курская, Липецкая и Белгородская области, а также Крым.