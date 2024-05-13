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13 мая, 06:28

В Мариуполе 9 мая сбили три украинских БПЛА, летевших в людные места

ФСБ России по ДНР: Три БПЛА ВСУ сбили в Мариуполе 9 мая

Три БПЛА ВСУ сбили в Мариуполе 9 мая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Три БПЛА ВСУ сбили в Мариуполе 9 мая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Мариуполе системы РЭБ 9 мая сбили три украинских беспилотника, они направлялись в места большого скопления людей со взрывными устройствами с поражающими элементами. Об этом сообщили журналистам в УФСБ России по ДНР.

"9 мая в Мариуполе системой РЭБ сбиты три БПЛА типа "летающее крыло", несущие на себе самодельные взрывные устройства с поражающими элементами", — говорится в сообщении.

Сапёры ФСБ уничтожили 36 килограммов взрывчатки, а сами дроны обезвредили. По их полётным заданиям понятно, что они направлялись в людные места в Мариуполе. Всего над городами ДНР за прошедшую неделю перехватили 312 украинских дронов, сообщает ФСБ в беседе с РИА "Новости".

Ещё два украинских беспилотника сбиты в Белгородской области
Ещё два украинских беспилотника сбиты в Белгородской области

Беспилотники и снаряды уничтожаются системами ПВО РФ на регулярной основе. Ранее Life.ru рассказывал, что за ночь ПВО сбила 16 ракет и 31 БПЛА над четырьмя регионами России. Среди них Курская, Липецкая и Белгородская области, а также Крым.

Мирон Сидоров
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