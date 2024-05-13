За ночь ПВО сбила 16 ракет и 31 беспилотник над четырьмя регионами России

Средства противовоздушной обороны в течение ночи отразили очередные попытки Киева ударить по четырём регионам России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, над Белгородской областью уничтожено 12 реактивных снарядов РСЗО "Ольха", а также 12 беспилотников. Над Курской областью сбили восемь дронов, ещё четыре перехвачено над Липецкой областью. Также удар пришёлся по Крыму, где сбито четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.