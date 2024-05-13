За ночь ПВО сбила 16 ракет и 31 беспилотник над четырьмя регионами России
Средства противовоздушной обороны в течение ночи отразили очередные попытки Киева ударить по четырём регионам России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, над Белгородской областью уничтожено 12 реактивных снарядов РСЗО "Ольха", а также 12 беспилотников. Над Курской областью сбили восемь дронов, ещё четыре перехвачено над Липецкой областью. Также удар пришёлся по Крыму, где сбито четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.
Самые тяжёлые день и ночь были в Белгородской области, в которой сигнал о ракетной опасности объявлялся более десяти раз. Ночью один из снарядов угодил в жилой дом в селе Черемошном. Находящаяся внутри семья чудом отделалась лишь царапинами. К утру спасатели завершили разбор завалов обрушившегося утром в воскресенье дома в Белгороде, в результате обнаружены тела 15 погибших.
ТАСС / Николай Гынгазов