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Регион
13 мая, 04:41
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За ночь ПВО сбила 16 ракет и 31 беспилотник над четырьмя регионами России

Средства противовоздушной обороны в течение ночи отразили очередные попытки Киева ударить по четырём регионам России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, над Белгородской областью уничтожено 12 реактивных снарядов РСЗО "Ольха", а также 12 беспилотников. Над Курской областью сбили восемь дронов, ещё четыре перехвачено над Липецкой областью. Также удар пришёлся по Крыму, где сбито четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.

Возгорание возникло на электроподстанции в Липецкой области после падения БПЛА
Возгорание возникло на электроподстанции в Липецкой области после падения БПЛА

Самые тяжёлые день и ночь были в Белгородской области, в которой сигнал о ракетной опасности объявлялся более десяти раз. Ночью один из снарядов угодил в жилой дом в селе Черемошном. Находящаяся внутри семья чудом отделалась лишь царапинами. К утру спасатели завершили разбор завалов обрушившегося утром в воскресенье дома в Белгороде, в результате обнаружены тела 15 погибших.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Артур Лапсаков
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