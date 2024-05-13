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13 мая, 02:24

Возгорание возникло на электроподстанции в Липецкой области после падения БПЛА

В Становлянском округе Липецкой области были подавлены беспилотники. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор области Игорь Артамонов. На месте работают сотрудники спецслужб, а возникшее возгорание на территории электроподстанции уже ликвидируют специалисты.

"Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", — заверил Артамонов.

Глава региона также попросил всех воздержаться от публикации фото и видео, связанных с последствиями таких атак, чтобы не помогать противнику корректировать направление и точность.

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Ночью система ПВО несколько раз работала в Белгороде. В городе были слышны минимум семь взрывов, а одна из ракет попала в жилой дом в селе Черемошное. Находившаяся там семья чудом уцелела, отделавшись царапинами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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