Возгорание возникло на электроподстанции в Липецкой области после падения БПЛА

В Становлянском округе Липецкой области были подавлены беспилотники. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор области Игорь Артамонов. На месте работают сотрудники спецслужб, а возникшее возгорание на территории электроподстанции уже ликвидируют специалисты.

"Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", — заверил Артамонов.

Глава региона также попросил всех воздержаться от публикации фото и видео, связанных с последствиями таких атак, чтобы не помогать противнику корректировать направление и точность.