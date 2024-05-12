Ещё два украинских беспилотника сбиты в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Около 13:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.