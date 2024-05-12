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12 мая, 11:20

Ещё два украинских беспилотника сбиты в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Около 13:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Белгород, где рухнул подъезд многоэтажки
Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Белгород, где рухнул подъезд многоэтажки

Это уже не первый вражеский удар по региону. Сегодня ВСУ атаковали жилую многоэтажку в Белгороде авиабомбой, в результате чего рухнули подъезд и крыша. СМИ сообщали о семи погибших и более 30 пострадавших мирных жителей. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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