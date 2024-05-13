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13 мая, 06:40

Машину астраханского депутата Харитонова взорвали в зоне СВО

В зоне СВО взорвали машину астраханского депутата Харитонова, он не пострадал

Депутат думы Астраханской области Денис Харитонов, который ныне участвует в спецоперации на Украине, сообщил, что его машину взорвали в зоне СВО. В соцсетях он опубликовал видео с горящим на трассе авто. Сам депутат при этом не пострадал.

Видео © Telegram / Денис Харитонов_21

На кадрах видно, что машина сгорела дотла. Сейчас ведётся расследование.

"Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища Шмеля, которые вёз его родным", — заявил Харитонов.

Ранее сообщалось, что в городе Бровары Киевской области мужчина взорвал гранату рядом с полицейским, который хотел задержать его за хулиганство. Оба получили ранения, сейчас они находятся в больнице.

В результате взрыва гранаты в Киеве погиб мужчина
В результате взрыва гранаты в Киеве погиб мужчина
Обложка ©

Telegram / Денис Харитонов_21

Иван Косицын
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