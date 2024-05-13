Машину астраханского депутата Харитонова взорвали в зоне СВО

Депутат думы Астраханской области Денис Харитонов, который ныне участвует в спецоперации на Украине, сообщил, что его машину взорвали в зоне СВО. В соцсетях он опубликовал видео с горящим на трассе авто. Сам депутат при этом не пострадал.

Видео © Telegram / Денис Харитонов_21

На кадрах видно, что машина сгорела дотла. Сейчас ведётся расследование.

"Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища Шмеля, которые вёз его родным", — заявил Харитонов.