Аксёнов назвал неоценимым вклад Черноморского флота в разгром ВСУ и защиту Крыма

Черноморский флот вносит неоценимый вклад в разгром противника в ходе специальной военной операции (СВО), демонстрирует доблесть и героизм. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Сегодня моряки-черноморцы, верные традициям своих прославленных предшественников, достойно выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, демонстрируют воинскую доблесть, высокий профессионализм, мужество и героизм. Черноморский флот вносит неоценимый вклад в разгром врага, в защиту крымчан от угроз", — написал он в телеграм-канале.

Аксёнов поздравил командование, военных и ветеранов с Днём Черноморского флота, который отмечается сегодня, 13 мая. Глава Крыма пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в служении Отечеству и скорой победы на СВО. По его словам, Россия помнит и гордится победами легендарных русских флотоводцев: Фёдора Ушакова, Владимира Корнилова, Михаила Лазарева и Павла Нахимова.