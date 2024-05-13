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13 мая, 07:55

Аксёнов назвал неоценимым вклад Черноморского флота в разгром ВСУ и защиту Крыма

Черноморский флот вносит неоценимый вклад в разгром противника в ходе специальной военной операции (СВО), демонстрирует доблесть и героизм. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Сегодня моряки-черноморцы, верные традициям своих прославленных предшественников, достойно выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, демонстрируют воинскую доблесть, высокий профессионализм, мужество и героизм. Черноморский флот вносит неоценимый вклад в разгром врага, в защиту крымчан от угроз", — написал он в телеграм-канале.

Аксёнов поздравил командование, военных и ветеранов с Днём Черноморского флота, который отмечается сегодня, 13 мая. Глава Крыма пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в служении Отечеству и скорой победы на СВО. По его словам, Россия помнит и гордится победами легендарных русских флотоводцев: Фёдора Ушакова, Владимира Корнилова, Михаила Лазарева и Павла Нахимова.

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А ранее Life.ru писал, что силы Черноморского флота 6 мая уничтожили пять морских украинских дронов на северо-западном побережье Крыма. В Минобороны также сообщили, что Российская армия лишила ВСУ с начала спецоперации 23 785 беспилотников.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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