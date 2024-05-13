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13 мая, 08:43

"Оптимальная фигура": В Совфеде объяснили, почему заменить Лаврова на посту главы МИД РФ невозможно

Член Совфеда Пушков: Лавров — оптимальная фигура для руководства МИД РФ

Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Назначение Сергея Лаврова на должность министра иностранных дел РФ представляется абсолютно логичным, так как он в течение длительного времени возглавлял внешнеполитическое ведомство. Его отлично знают в мировом сообществе и в ООН, где он долго работал. Кроме того, с Лавровым хорошо знакомы его коллеги из стран, с которыми у Москвы сейчас наиболее активно развиваются отношения, в их числе — Китай, Индия, Бразилия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция. Об этом в беседе с Life.ru рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

"То есть замена Лаврова в нынешней ситуации, я думаю, не усилила бы МИД, потому что в нынешний момент мы не находимся в какой-то качественно новой фазе наших отношений с внешним миром. У нас острый политический конфликт с Западом и у нас фаза активного развития с теми государствами, которые входят в БРИКС, ШОС и т.д.", отметил сенатор.

По мнению Пушкова, Лавров с его опытом, узнаваемостью, авторитетом — это оптимальная фигура для руководства МИД в настоящее время.

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Ранее Life.ru рассказывал, почему Лавров "опустил на землю" главу МИД Швейцарии. По словам дипломата, швейцарцам никто не даст отойти от "формулы мира Зеленского".

Мирон Сидоров
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