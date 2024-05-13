В Крыму вынесли приговоры пятерым агентам СБУ за сбор данных о Российской армии
ЦОС ФСБ: В Крыму пятеро агентов СБУ осуждены на сроки от 11 до 16 лет за шпионаж
В Крыму суд приговорил пятерых агентов Службы безопасности Украины (СБУ) к срокам от 11 до 16 лет за сбор информации о Вооружённых силах России (ВС РФ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ (ЦОС ФСБ РФ).
"Вступили в законную силу решения Верховного суда Республики Крым о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже", — указано в сообщении.
В ФСБ назвали имена осуждённых. Это граждане Украины Петровский Николай Николаевич (19.11.1993 г.р.), Котов Сергей Анатольевич (21.08.1972 г.р.), Козлов Иван Владимирович (07.07.1988 г.р.), Арефьев Сергей Алексеевич (08.09.1992 г.р.) и Заривный Александр Григорьевич (17.12.1968 г.р.). Агенты СБУ собирали и передавали Киеву сведения о местах расположения, численности и маршрутах передвижения российских войск в зоне СВО. Впоследствии ВСУ использовали эти данные для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.
А ранее в Москве агента СБУ приговорили к 25 годам за шпионаж и подготовку теракта. Как сообщили в ЦОС ФСБ, к его вербовке и пересылке в РФ причастны польские и латвийские спецслужбы.
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