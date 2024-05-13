Частный дом разворотило после взрыва под Ростовом

В посёлке Лиховском Каменска-Шахтинского в Ростовской области в результате взрыва разрушен частный дом. Об этом днём в понедельник, 13 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В Ростовской области из-за взрыва разрушился частный дом. Видео © Telegram / Это Ростов новости

"Сегодня около 10 утра в посёлке Лиховском Каменска-Шахтинского в результате взрыва разрушено частное домовладение. На месте проводятся следственные действия. Информация уточняется", — написал он в телеграм-канале.

Предварительно, пострадали два человека — они госпитализированы с ожогами. На месте кинологи признаков взрывчатых веществ не нашли. По словам Голубева, вероятно, речь идёт о "взрыве газовоздушной смеси".