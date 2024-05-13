"Погибли всей семьёй": Под завалами дома в Белгороде нашли тела близких восьмилетней Авроры

Под завалами многоквартирного дома на улице Щорса в Белгороде нашли тела мамы, бабушки и дедушки восьмилетней Авроры, о чьей смерти стало известно ранее. По словам волонтёра Виталии, трагедия унесла жизни всей семьи первоклассницы.

Под завалами дома в Белгороде нашли тела близких восьмилетней Авроры. Видео © SHOT

"Вся семья [погибла], четыре человека... Я вот сейчас рассказываю вам, у меня внутри всё дрожит. Очень тяжело", — призналась она в беседе с SHOT.

Девочка Аврора, вместе с семьёй погибшая при обрушении дома в Белгороде. Фото © SHOT