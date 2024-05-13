"Погибли всей семьёй": Под завалами дома в Белгороде нашли тела близких восьмилетней Авроры
Под завалами дома в Белгороде нашли тела мамы, бабушки и дедушки девочки Авроры
Под завалами многоквартирного дома на улице Щорса в Белгороде нашли тела мамы, бабушки и дедушки восьмилетней Авроры, о чьей смерти стало известно ранее. По словам волонтёра Виталии, трагедия унесла жизни всей семьи первоклассницы.
Под завалами дома в Белгороде нашли тела близких восьмилетней Авроры. Видео © SHOT
"Вся семья [погибла], четыре человека... Я вот сейчас рассказываю вам, у меня внутри всё дрожит. Очень тяжело", — призналась она в беседе с SHOT.
Девочка Аврора, вместе с семьёй погибшая при обрушении дома в Белгороде. Фото © SHOT
Известно, что семья давно не виделась, так как мать с дочкой-первоклашкой отдыхали на курорте. После этого они заехали погостить к родным, и в этот момент ВСУ начали обстреливать Белгород ракетами. Сейчас на Щорса продолжают разбирать завалы. Угроза обрушения дома всё ещё сохраняется.
Напомним, 12 мая ВСУ нанесли удар по Белгороду, в результате чего обрушился целый подъезд многоквартирного дома на улице Щорса. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Погибло 15 человек, ещё 17 спасли из-под завалов. Среди жертв двое детей и 17-летняя студентка. Всего от рук украинской армии 12 мая погибло 19 жителей Белгорода.