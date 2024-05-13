МВД России объявило в розыск правнучку легендарного Чкалова, мечтавшую разбомбить Москву В разыскной базе данных МВД появилась карточка на Дарью Богданову — правнучку легендарного советского лётчика Валерия Чкалова. Статья УК не уточняется, но ранее она призывала уничтожать русских и поддерживала Украину. Что о ней известно? 13 мая, 11:35 Дарья Богданова. Обложка © Facebook** (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дарья Богданова

Дарью Богданову уже давно призывали проверить на экстремизм и госизмену за жёсткие высказывания против России. 12 апреля, по данным телеграм-канала SHOT, против неё возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ за призывы к террористическим действиям с использованием сети Интернет. По этой статье ей грозит до семи лет колонии. Возможно, в рамках этого дела её и объявили в розыск.

Напомним, что в январе во время интервью с журналистом Олегом Кашиным* Богданова привела в пример ядерные удары по японским городам Хиросима и Нагасаки и сказала, что необходимо нанести аналогичный удар по Москве, чтобы завершить конфликт на Украине.

Родственница легендарного советского героя Чкалова не скрывает, что ненавидит Россию и русских.

Советский лётчик-испытатель, комбриг, Герой Советского Союза Валерий Чкалов. Фото © ТАСС / Репродукция ТАСС

— Бесит, не должно быть таких больших стран! — проклинает Дарья Богданова Родину.

Её даже не смутило то, что в российской столице живут её бабушка и мама.

Её буквально корёжит от ненависти ко всему русскому.

— Завалите хлебало те, кто против отмены русской культуры. Прячьтесь и переводите донаты ВСУ, тогда никто вашу культуру отменять не будет, — плюётся она.

Правнучка Чкалова жаждет лично расстрелять российских чиновников, военных и, как она выражается, "доносчиков". В её чёрный список внесены и все девушки, кто просто фотографировался с символами СВО.













— Мне бы хотелось увидеть эти лица в прицел, — Дарья Богданова заявляет даже такое. Она признаётся, что её реально тянет сделать что-то плохое соотечественникам за рубежом. Однажды она похвасталась, что оплатила надпись на украинских снарядах, которыми бомбят Донбасс, — видимо, такой бесчеловечный бизнес проворачивают её приятели из нацбата "Аратт".

Когда в Киеве сносили памятник её предку — лётчику Валерию Чкалову, — она отреклась от него.

Памятник лётчику Валерию Чкалову до сноса. Фото © Wikipedia

— Да как бы их город, что хотят, то и делают, — заявила она. На комментарии в стиле "Знал бы прадед!" Дарья Богданова ответила: "Нет, он бы не расстроился, узнав, что у него такая правнучка, как я, а даже наоборот".

Богданова утверждает, что будет с украинцами до их победы.

Всего правнучка Чкалова отправила украинским боевикам 13 дронов. Это информация с сайта Freedom Birds for Ukraine, где она представлена активисткой. За помощь "захисникам Украины" Дарье Богдановой даже вручили почётную грамоту от лица евангелистов и депутатов города Николаева.

Посты правнучки Чкалова исправно репостит её муж Михаил Золотаренко. Он разделяет её взгляды. После начала СВО супруги бежали из России и осели в бельгийском Лёвене. Эти город и страна не чужие для Богдановой. Она училась в институте бизнеса Лёвена и университете Брюсселя. На родине Богданова тоже училась — на скрипача и инженера. Какой-либо успешной карьеры она до сих пор не сделала: раньше занималась администрированием сайтов и переводами с английского за 15 долларов в час, теперь позиционирует себя как "жену, мать и фаната научной фантастики".

Дарья Богданова свободно владеет ивритом и не скрывает, что у неё есть израильское гражданство. В Хайфе какое-то время жил её супруг.

Дарья Богданова была зарегистрирована в трёшке ведомственного дома в Большом Казённом переулке недалеко от Садового кольца. Такая недвижимость стоит до 35 млн рублей, сдавать её можно за 100 тысяч рублей в месяц. Другой московский адрес Богдановой — двушка кирпичной высотки у парка "Сокольники" стоимостью свыше 15 миллионов рублей.

Правнучке Чкалова также принадлежит 33% научно-технической компании "Авант", выручка там колеблется на уровне 10–18 млн рублей в год.

* Внесён в список иноагентов. ** Facebook признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

Авторы Пётр Егоров