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13 мая, 10:17

СПБ-биржа остановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя

СПБ-биржа в Санкт-Петербурге в 12:05 приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

"Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что анонимный пользователь совершил перевод на 686 биткоинов, которые хранились у него более десяти лет. Если в 2014 году они стоили 630 тысяч долларов, то на данный момент — около 44 миллионов.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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