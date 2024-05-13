СПБ-биржа остановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя

СПБ-биржа в Санкт-Петербурге в 12:05 приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

Ранее стало известно, что анонимный пользователь совершил перевод на 686 биткоинов, которые хранились у него более десяти лет. Если в 2014 году они стоили 630 тысяч долларов, то на данный момент — около 44 миллионов.