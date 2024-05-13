Врач рассказала, как питаться после майских застолий, чтобы вернуть себя в форму

В первые дни после гастрономических изобилий лучше ограничить количество потребляемых калорий. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По словам доктора, в меню будет полезно добавить свежие овощи, в которых много пищевых волокон, улучшающих работу кишечника.

"Заправлять овощные салаты можно несладким йогуртом с добавлением горчицы — такие блюда очень вкусные и при этом менее калорийные, чем салаты с майонезной заправкой", — объяснила Кашух в беседе с RT.

Также эксперт порекомендовала употреблять соленья для нормализации работы пищеварительной системы. Солёные огурцы и квашеная капуста содержат много пробиотиков и пищевых волокон, поддерживающих кишечник. А в качестве перекуса отлично подойдут бананы, нежирный сыр и йогурты, куда можно добавить ягоды, орехи, сухофрукты, в том числе курагу и чернослив. Также важно сохранять нормальное количество белка в организме, для этого нужно есть молочные продукты, нежирное мясо и рыбу. А вот жирные и жареные блюда, равно как и спиртные напитки, стоит исключить из рациона после праздников хотя бы на некоторое время.

"Очень важно побольше двигаться, бывать на свежем воздухе, наладить режим сна и по возможности поменьше нервничать, ведь переживания зачастую приводят к перееданию на нервной почве", — заключила гастроэнтеролог.