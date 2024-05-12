Назван простой способ снять отёки с лица после майских шашлыков

После переедания, употребления алкоголя, нарушения сна и питьевого режима в майские праздники можно обнаружить отёкшее лицо, однако от этого можно избавиться, сообщили "Газете.ru" врач-косметолог, дерматовенеролог Оксана Баланова и мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Валерия Андреева.

По словам Балановой, отёчность лица вызывают еда и напитки, становящиеся триггерами для нарушения водно-электролитного баланса в организме. Алкоголь работает как диуретик, обезвоживая организм. Избыток натрия, содержащийся в шашлыках, чипсах и прочих закусках, влияет на задержку жидкости в межклеточном пространстве. Это делает лицо одутловатым. Поэтому нужно помогать тканям выводить лишнюю жидкость с помощью лимфодренажных техник.

"Наша лимфатическая система функционирует за счёт использования лимфатической жидкости для сбора и удаления клеточных отходов. Если регулярно делать лимфодренажные упражнения, особенно на шейно-воротниковую зону, то это обязательно отразится на состоянии кожи лица положительным образом", — пояснила Баланова.

В свою очередь, Андреева заявила, что с отёками успешно борется миофасциальный релиз (МФР). Это особая техника массажа и самомассажа, которая помогает расслабить глубокие мышцы и фасции. Помогут мячи, ролики, теннисные мячики и массажные коврики. Сначала нужно создать позицию ягодичного мостика, положив ролл под крестец и голову, а лопатки оставить на полу. Из этого положения нужно поднять одну ногу, выпрямив в колене под углом 90 градусов к полу. Потом то же самое второй ногой, и так по 20 раз.

Затем в этом же положении нужно выпрямить обе ноги перпендикулярно полу, сделав что-то похожее на "берёзку" с опорой на ролл. В этой позиции нужно выполнить упражнение "ножницы" от первоначального положения ног до 45% к полу. После этого лечь максимально близко к стене, закинуть ноги наверх и так провести около минуты.

Следующее упражнение — в положении ягодичного моста на одной ноге лечь на пол лопатками и головой, поднять таз, опереться одной стопой на ролл, вторую ногу согнуть в колене. Из этой позиции надо поднять прямую ногу вверх, начав опускать и поднимать таз. Ещё одно упражнение делается сидя на полу, когда ролл расположен в начале голени снизу. На ролле лежит одна нога, другая согнута в колене и касается стопой ягодицы. Упражнение выполняется стопой ноги на ролле к себе и от себя 15 раз.