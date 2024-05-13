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13 мая, 11:29

Матвиенко высказалась о представлении кандидатуры Колокольцева на пост главы МВД

Матвиенко: СФ положительно оценивает кандидата на пост главы МВД Колокольцева

Владимир Колокольцев. Обложка © TACC / Павел Бедняков

Владимир Колокольцев. Обложка © TACC / Павел Бедняков

Кандидат на пост главы МВД России Владимир Колокольцев досконально знает систему внутренних дел, сенаторы относятся к его кандидатуре "исключительно положительно". Соответствующее заявление сделала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Я думаю, вы хорошо знаете его биографию: исключительно положительно относимся к такому представлению", — сказала она, выступая на совместном заседании комитетов Совфеда по обороне и безопасности и по конституционному законодательству и госстроительству.

Матвиенко отметила, что кандидаты, представленные президентом Владимиром Путиным, отличаются колоссальным опытом. Колокольцев, как указала она, начинал карьеру с рядового милиционера и прошёл путь до главы МВД.

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Ранее сообщалось, что в Совфед поступили предложенные Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. В частности, глава государства предложил переназначить Владимира Колокольцева на пост главы МВД.

Наталья Исакова
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