Россиянам раскрыли лайфхаки, как вставать с первым будильником

Чтобы вставать с первым будильником и не опаздывать, нужно наладить режим. Об этом рассказала специалист по тайм-менеджменту Мария Рыбина.

"Если вы хотите вставать с первым звонком будильника, то главное правило: ложитесь спать пораньше. Так вы сможете выровнять себе цикл. И, соответственно, начнёте просыпаться раньше", — объясняет эксперт в беседе с "Москвой 24".

При этом соблюдать режим стоит не только в будни, но и в выходные дни, чтобы не сдвигать цикл сна и не ломать то, что налаживали целую неделю. Отоспаться за все будни в выходные не получится, уточняет Рыбина. Она добавила, что привычку раннего подъёма поможет сформировать бодрящее занятие с утра, привязанное ко времени, будь то зарядка дома, тренировка в спортзале или по видеосвязи с единомышленниками.

"Если будильник прозвонил, нужно встать и открыть окно, чтобы впустить свежий воздух. Проснуться помогает зарядка, хотя бы минимальная. Это могут быть самые простые движения, чтобы в организме запустились процессы", — пояснила специалист.

Если же корень вашего нежелания вставать по утрам кроется в нелюбимой работе, то никакие утренние ритуалы вам не помогут — организм всё равно будет протестовать, заключила Рыбина.