Россиян призвали бежать к врачу, если по утрам не проходит слабость

Если человек испытывает слабость по утрам, возможно, он страдает сахарным диабетом, гипотиреозом или анемией, перечислила в беседе с "Газетой.ru" врач-эндокринолог Анна Машкова.

По её словам, среди частых жалоб тех, кто страдает заболеваниями щитовидной железы, фигурируют сонливость в течение дня, снижение работоспособности, отсутствие тонуса. У здорового человека эти симптомы со временем проходят. Если же этого не случается, нужно бежать к эндокринологу.

Сахарный диабет, который может вызывать подобные симптомы, разделяется на два типа. Первым страдают молодые пациенты до 30 лет, а вторым — пожилые. Они чувствуют сонливость, быстро утомляются, постоянно хотят пить и испытывают частые позывы в туалет. Также у них есть запах ацетона изо рта, медленно заживают раны, снижается острота зрения.

Гипотиреоз — заболевание щитовидной железы — возникает из-за йодной недостаточности либо из-за аутоиммунного поражения органа. Это заболевание сопровождается апатией, общей слабостью, снижением физической выносливости, отёчностью вокруг глаз, выпадением волос на голове и бровях, повышенной ломкостью ногтей, нарушением менструального цикла и непереносимостью холода. Иногда причиной слабости по утрам может быть анемия, которая случается из-за дефицита железа, витамина В12, внутреннее кровотечение, почечная недостаточность.

"Пациентов могут беспокоить жалобы на общую усталость, головокружение, головные боли, снижение концентрации внимания, бледность кожи, плохая переносимость физической нагрузки (подъём по лестнице, прогулка), появление одышки. При дефиците витамина В12 может появиться парестезия (покалывание, жжение) и онемение рук и ног, судороги в ногах", — пояснила Машкова.

Если существуют подобные жалобы и они длятся долго, нужно обратиться к эндокринологу, чтобы он назначил обследования и подобрал подходящее лечение, заключила специалист.