В Кирове подростки сбросили "трактор" с 25-го этажа на припаркованное авто ради лайков

В Кирове подростки решили развлечься и сбросили с многоэтажки игрушечный трактор, который в итоге упал на припаркованное авто. По данным SHOT, юные блогеры хотели снять вирусное видео, но теперь их родители должны 30 тысяч рублей.

В Кирове подростки сбросили игрушечный трактор на машину с 25-го этажа. Видео © Telegram / SHOT

Как уточняет телеграм-канал, 12-летний школьник с другом раздобыли пластмассовый трактор весом килограмм, поднялись на 25-й этаж жилого дома и сбросили вниз. Игрушка рухнула на припаркованный у подъезда автомобиль KIA, разбив заднее стекло и повредив крышу.

Благодаря тому, что подростки выложили ролик, хозяин автомобиля быстро вычислил их. Мужчина выставил родителям несовершеннолетних счёт на 30 тысяч рублей.