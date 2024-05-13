В Кирове подростки сбросили "трактор" с 25-го этажа на припаркованное авто ради лайков
SHOT: В Кирове подростки сбросили игрушечный трактор на машину с 25-го этажа
В Кирове подростки решили развлечься и сбросили с многоэтажки игрушечный трактор, который в итоге упал на припаркованное авто. По данным SHOT, юные блогеры хотели снять вирусное видео, но теперь их родители должны 30 тысяч рублей.
В Кирове подростки сбросили игрушечный трактор на машину с 25-го этажа. Видео © Telegram / SHOT
Как уточняет телеграм-канал, 12-летний школьник с другом раздобыли пластмассовый трактор весом килограмм, поднялись на 25-й этаж жилого дома и сбросили вниз. Игрушка рухнула на припаркованный у подъезда автомобиль KIA, разбив заднее стекло и повредив крышу.
Благодаря тому, что подростки выложили ролик, хозяин автомобиля быстро вычислил их. Мужчина выставил родителям несовершеннолетних счёт на 30 тысяч рублей.
Ранее Life.ru писал о шалости девятилетнего мальчика, которая закончилась трагедией. В Подмосковье ребёнок погиб во время игры со шнуром зарядного устройства. Он взял его в рот и получил смертельный удар током. Причём в этот день мальчик праздновал день рождения.
Telegram / SHOT