Украинский дрон сбросил взрывчатку на авто в Курской области, погибла женщина 13 мая, 11:33 Украинский дрон сбросил взрывчатку на авто в Курской области, погибла женщина. Фото © Telegram / Курская область

ВСУ дроном атаковали автомобили жителей села Попово-Лежачи Курской области, в результате одна женщина погибла, ещё три человека получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Украинский дрон сбросил взрывчатку на авто в Курской области, погибла женщина. Фото © Telegram / Курская область

Украинский дрон сбросил взрывчатку на авто в Курской области, погибла женщина. Фото © Telegram / Курская область

Украинский дрон сбросил взрывчатку на авто в Курской области, погибла женщина. Фото © Telegram / Курская область

"Они (ВСУ. — Прим. Life.ru) сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи. Одна женщина погибла на месте, ещё три человека получили ранения. Пострадавших госпитализируют в районную больницу. Выражаем соболезнования родным и близким погибшей", — говорится в сообщении властей.

А ранее Life.ru рассказывал, как пожилой житель Белгорода чудом выжил во время обстрела города со стороны Украины. Снаряд ВСУ взорвался прямо перед автомобилем пенсионера.

Авторы Александра Вишнякова