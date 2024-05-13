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13 мая, 12:26

Учёные выяснили, что внешность ребёнка зависит не только от генетики

Nature: Давление в утробе матери может повлиять на внешность ребёнка

Повышенное давление в утробе матери может повлиять на внешность ребёнка, выяснила международная группа учёных. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature. В ходе работы они изучили рост эмбрионов мышей, лягушек и человека. В последнем случае были использованы кластеры эмбриональных клеток, разработанные в лаборатории. Специалисты хотели лучше понять, как одни клетки управляют другими, чтобы расти и дифференцироваться.

Учёные заметили, что увеличение наружного гидростатического давления нарушает клеточные сигнальные пути нейронных клеток гребня, имеющие важное значение. Согласно результатам исследования, в таких условиях развитие тканей может быть затруднено и подвержено риску черепно-лицевых мальформаций.

Авторы считают, что эти аномалии вызваны сочетанием генетических и экологических факторов, в том числе поступлением питательных веществ к эмбриону. Таким образом, на пороки развития лица влияют в том числе физические факторы. Считается, что это открытие даёт важные данные о том, как формируются люди.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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