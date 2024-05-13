Мать сгоревшего в Раменском 11-летнего мальчика добивается возобновления следствия

В Раменском Кристина Умбертьянова добивается возобновления расследования гибели её одиннадцатилетнего сына Альберта, который год назад заживо сгорел в запертом сарае. Подмосковные следователи расследовали трагедию сразу по двум статьям, но в итоге дело было закрыто. Следствие считает, что мальчик сам поджёг себя и никто в случившемся не виноват.

Как сообщает РИА "Новости", убитая горем мама Альберта в итоге провела собственное расследование, в ходе которого выяснила некоторые интересные детали. Во-первых, женщине удалось доказать, что её сын не покупал зажигалку. Во-вторых, экспертиза установила, что огонь мог распространиться с любой стороны. И наконец, некоторые сведения говорят о том, что мальчик мог быть уже без сознания, когда вспыхнул пожар. Изначально один из подростков подтверждал, что Альберта заперли в сарае. Однако позже он отказался от этих сведений. Также свои показания изменила и девочка, первая сообщившая о трагедии.

В итоге следователи завели дело по статье 293 УК РФ (халатность). К слову, на деревянные постройки уже давно жаловались местные жители, ранее в одной из них уже был пожар, который, к счастью, обошёлся без пострадавших. А статью об убийстве было решено переквалифицировать в незаконное лишение свободы. Впоследствии дело было закрыто.

Сейчас Кристина Умбертьянова добивается, чтобы следователи возобновили расследование. Однако ряд обстоятельств, включая и то, что подозреваемые — несовершеннолетние (на момент трагедии им было по 13 лет), может повлиять на отказ в этом. Тем не менее женщина всё же направила жалобу в Генпрокуратуру. Ответ ей пока не пришёл.