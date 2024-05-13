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13 мая, 12:46

Чернышенко: Экономический эффект от внедрения ИИ достиг более триллиона рублей

Дмитрий Чернышенко, 2022 год. Обложка © Kremlin.ru

Дмитрий Чернышенко, 2022 год. Обложка © Kremlin.ru

Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в разные отрасли экономики составляет более триллиона рублей. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера России Дмитрий Чернышенко.

"Экономический эффект <...> уже сейчас составил более триллиона рублей", — сказал он, выступая в Госдуме.

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Напомним, по словам Дмитрия Чернышенко, уже треть российских компаний использует в работе технологии ИИ. По словам чиновника, к 2030 году они будут активно применяться во всех регионах страны. В частности, при территориальном планировании или в медицине.

Матвей Константинов
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