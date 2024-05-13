Чернышенко: Экономический эффект от внедрения ИИ достиг более триллиона рублей

Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в разные отрасли экономики составляет более триллиона рублей. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера России Дмитрий Чернышенко.

"Экономический эффект <...> уже сейчас составил более триллиона рублей", — сказал он, выступая в Госдуме.

Напомним, по словам Дмитрия Чернышенко, уже треть российских компаний использует в работе технологии ИИ. По словам чиновника, к 2030 году они будут активно применяться во всех регионах страны. В частности, при территориальном планировании или в медицине.