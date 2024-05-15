Международный день семей, Международный день климата, Борис и Глеб Сеятели: Праздники и приметы 15 мая Государственных и профессиональны праздников в России 15 мая нет. Отмечаем день семей и день климата, сажаем огурцы и тыкву, слушаем соловьев и просим повышения у начальства на Бориса и Глеба. 15 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 15 мая 2024 года? Обложка © artchive / Кирилл (Карл) Викентьевич Лемох

Международный день семей

Дата в 2024 году: 15 мая, среда.

Международный праздник.

В России в 2024 году Международный день семей (International Day of Families) отмечается 15 мая и проходит 31-й раз. Праздник был учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 года. Цель появления Международного дня семей — обращение внимания общественности различных государств на проблемы, связанные с семьёй как ячейкой общества.

Международный день семей (International Day of Families) был учреждён ООН в 1993 году. Фото © Wikimedia / Иван Семёнович Куликов

Одной из таких проблем в масштабах практически всех цивилизованных стран является демографическая ситуация. Цифры рождаемости часто оказываются ниже смертности. Злоупотребление алкоголем, распространение наркотических и токсических веществ, асоциальное поведение приводят к разрушению внутрисемейных отношений. Рост неполных семей — следствие катастрофического увеличения количества разводов.

Проблемы, связанные с семьями, решаются в разных странах. Многие принятые меры направлены на экономическую поддержку. Например, в России разработан ряд мероприятий и льгот для многодетных и малоимущих семей при приобретении жилья, по обеспечению местом в дошкольных учреждениях. Программа по материнскому сертификату позволяет семьям получить ряд преимуществ в решении жизненно важных для них вопросов.

Международный день климата

Дата в 2024 году: 15 мая, среда.

Международный праздник.

Международный день климата отмечается ежегодно 15 мая во многих странах. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Международный день климата отмечается ежегодно 15 мая во многих странах, в том числе и в России. Событие носит неофициальный характер. Инициатор праздника — сообщество метеорологов.

Основные проблемы климата связаны с глобальным потеплением, которое вызывает экстремальные погодные процессы. Значительный вклад в атмосферные явления Земли вносит парниковый эффект, связанный со сжиганием ископаемого топлива и животноводством. В решении экологических вызовов принимают участие исследователи, специалисты в сфере экологической безопасности, сотрудники государственных органов, природоохранных структур, научные сотрудники. Все они 15 мая отмечают Международный день климата. К ним присоединяются деятели общественных организаций, работники благотворительных фондов, защитники окружающей среды, преподаватели и студенты профильных вузов.

Борис и Глеб Сеятели

Дата в 2024 году: 15 мая, среда.

Другие названия: День Бориса и Глеба Сеятелей; Борисов день; Борис и Глеб – сеятели; Борис-день; барыш-день; соловьиный праздник; соловьиный день; свистозарник; свистуньи; свистопляски.

Церковное название: Перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида).

Значение: День памяти о перенесении святых останков братьев-великомучеников князей Бориса и Глеба.

Икона мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Фото © azbyka

Народный праздник Борис и Глеб – сеятели отмечается 15 мая (по старому стилю — 2 мая). В православном церковном календаре эта дата посвящается перенесению святых мощей братьев-великомучеников князей Бориса и Глеба.

Борис и Глеб, первые русские святые, были убиты наёмниками, отправленными их старшим братом Святополком после смерти Владимира I. Они считаются покровителями России.

Бориса убили первым и тайно перенесли в Вышгородский храм, а Глеб был убит спустя месяц близ Смоленска. Тело его оставалось непогребённым. Прошло четыре года, и Ярослав Мудрый, захватив власть, перенёс останки Глеба и похоронил рядом с братом. Позже храм сгорел, но мощи остались нетронутыми, что подтвердил митрополит Иоанн. На месте погребения был воздвигнут новый пятиглавый храм, куда с почестями перенесли останки святых.

С приходом этого дня начинает заливаться трелями соловей, что символизирует прощание с весной и приветствие лета. В народе говорят, что соловей с белым опереньем приносит дому счастье.

Торговцы молятся святому Борису за успешные продажи и прибыль. Если бизнес ладится 15 мая, верят, что год будет благополучным.

В этот день также наступает время для посадки огурцов и тыкв. А ещё есть поверье, что на Бориса и Глеба начальство ни в чём не отказывает, только, прежде чем просить о чём-либо, надо прочесть специальный заговор.

Приметы на 15 мая:

Если весь день тепло — урожай зерновых будет богатым.

На закате солнце хорошо видно — летом будет мало дождей.

На черёмухе распустился цвет и слышно соловья — следует готовиться к похолоданию на две недели.

Всю ночь слышно соловья — днём будет солнечно.

Если услышать пение соловья раньше кукушки, то лето пройдёт удачно.

Именины 15 мая отмечают:

Роман

Михаил

Давид

Глеб

Борис

Афанасий

Зоя

Авторы Андрей Соколов