Уже скоро в Москве состоится премьера спектакля "Я люблю тебя, папа" о связи поколений. Проект, созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приуроченный к Году семьи, объединяет в себе как театр, так и кино: специально для постановки был снят короткометражный фильм, кадры которого органично вплетены в действие на сцене.

Спектакль создан по рассказу "Случайность... Случайность?" Вячеслава Бавидова. Зрителям предстоит увидеть реальную историю о внутренней силе простых людей. Авторы уверены, что история каждой семьи может быть подана так, чтобы побудить на переосмысление отношений со своими родными. Ключевая тема проекта — связь между разными поколениями одной семьи.

В постановке отметились фольклорный ансамбль "Комонь" и участники проекта "Московское долголетие". Премьера пройдёт 15 мая в 19:00 в открытом театральном пространстве "Арт-платформа".