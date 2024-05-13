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13 мая, 13:47

В Москве состоится премьера спектакля "Я люблю тебя, папа" о связи поколений

Уже скоро в Москве состоится премьера спектакля "Я люблю тебя, папа" о связи поколений. Проект, созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приуроченный к Году семьи, объединяет в себе как театр, так и кино: специально для постановки был снят короткометражный фильм, кадры которого органично вплетены в действие на сцене.

Спектакль создан по рассказу "Случайность... Случайность?" Вячеслава Бавидова. Зрителям предстоит увидеть реальную историю о внутренней силе простых людей. Авторы уверены, что история каждой семьи может быть подана так, чтобы побудить на переосмысление отношений со своими родными. Ключевая тема проекта — связь между разными поколениями одной семьи.

В постановке отметились фольклорный ансамбль "Комонь" и участники проекта "Московское долголетие". Премьера пройдёт 15 мая в 19:00 в открытом театральном пространстве "Арт-платформа".

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Ранее "Движение первых" представило в Москве спектакль "Классика Победы. Дети-герои" об историях юных героев из разных уголков России в период Великой Отечественной войны. В постановке приняли участие порядка 500 человек. Зрители увидели истории реальных участников той войны, которые, несмотря на возраст, защищали Родину и совершали подвиги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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