Более 150 пар из 79 регионов: На выставке "Россия" прошла массовая свадебная церемония

Более 150 пар поженились на Всероссийском свадебном фестивале, который в эти дни проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Массовая церемония состоялась 12 мая, в праздник, который Церковь называет Фоминым воскресеньем, а народ — Красной горкой. По традиции в этот день после перерыва на время Великого поста возобновляют венчания.

Более 150 пар зарегистрировали брак на выставке "Россия" в Москве. Видео © Telegram / ЗАГС.Москва

"12 мая на выставке-форуме "Россия" состоялось красивое событие — самая массовая свадьба в истории России. В этот день 151 пара из 79 регионов страны соединила свои судьбы на первом Всероссийском свадебном фестивале", — сообщает пресс-служба форума.







Примечательно, что многие пары отступили от привычных образов невесты и жениха и появились на росписи в колоритных традиционных нарядах своего родного края. Свадебная процессия, возглавляемая цыганским музыкальным ансамблем в сопровождении гармонистов, аниматоров и цирковых артистов, проследовала от главной арки ВДНХ до уличной сцены выставки. Там молодожёнов ждали сотрудники загсов, а также родные и близкие. Ведущей церемонии стала семейная пара — Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук.