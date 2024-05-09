В День Победы, 9 мая, на территории Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве проходит ряд масштабных мероприятий. Так, днём у фонтана "Каменный цветок" стартовала торжественная линейка, а сразу после неё состоялось праздничное шествие, к которому присоединились свыше тысячи гостей.

На выставке "Россия" прошли торжественные линейка и шествие в честь Дня Победы. Видео © Life.ru

В мероприятиях, которые проводятся при поддержке "Движения первых", участвовали люди разных возрастов, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, бойцы специальной военной операции (СВО) и школьники. Перед тем как пройти колоннами под аккомпанемент детских и молодёжных оркестров из разных регионов страны, активисты "Движения первых" вышли на сцену вместе с ветеранами, держа в руках портреты своих героев, и рассказали о них. С речью выступили и сами участники ВОВ.

"Во время войны нас, таких пацанов, было четыреста тысяч. Сыны полков, юнги флота, юные партизаны. Все эти ребята бежали из дома, чтобы попасть на фронт. Их возвращали, но они вновь бежали на фронт. Они хотели так же, как и взрослые, защищать нашу Родину", — сказал со сцены один из ветеранов Великой Отечественной войны.

К сохранению памяти о подвигах предков особенно трепетно относятся те, кто защищает Родину сейчас в зоне СВО. Бойцы спецоперации подчеркнули, что гордятся ветеранами и всем советским народом за возможность жить под мирным небом.

"История циклична, и она повторяется. Наша армия, наши парни выполняют задачи на передовой так же, как и наши деды и прадеды, не жалея себя и не жалея свои жизни. Мы выполним все задачи СВО, победим фашизм и организуем дальнейшему поколению мирное небо", — заверил военный.

Среди участников шествия был и молодой человек по имени Георгий из Бреста. Именно защитники Брестской крепости первыми приняли на себя удар врага и стали примером мужества и стойкости.

"Так как я сам из Бреста, победа для меня не пустой звук. Гордость за дедов, за Победу. Не передать словами ощущения. Очень доволен организацией [акции]", — подчеркнул он в беседе с Life.ru.