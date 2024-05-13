На Пхукете россияне жалуются на "существа в форме прозрачной ленты", которые больно их жалят
На Пхукете отдыхающие жалуются на "существа в форме прозрачной ленты"
Один из видов сальп, обитающих в Мировом океане, и рука человека. Обложка © ТАСС / EPA / VASSILIS PSOMAS
Российские туристы на Пхукете начали массово жаловаться на активность странных морских существ, которые вовсю жалят желающих искупаться. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, одна из пострадавших описала нечто как "невидимую паутину", которая в местах контакта с кожей оставляет следы от жгущих нитей.
Другие сравнивают существ с "прозрачной лентой" шириной около одного сантиметра и длиной около пяти. Примерно через каждый сантиметр расположены некие чёрные шарики. По всей видимости, речь идёт о сальпе — необычном обитателе океана, который играет важную роль в экологии и, несмотря на неприятные ощущения, чаще всего неопасен для людей. В местных чатах советуют пострадавшим обработать ожоги уксусом или лаймом.
Ожог одной из пострадавших от встречи с, предположительно, сальпами на Пхукете. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Другая экзотическая живность полюбила российских туристов на Маврикии. Там наш соотечественник стал целью неизвестного существа, которое впилось в его ногу прямо на пляже. Скорее всего, виновницей оказалась бородавчатка — одна из самых ядовитых рыб в мире. К слову, местные врачи не знают, как помочь пострадавшему.