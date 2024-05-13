На Пхукете россияне жалуются на "существа в форме прозрачной ленты", которые больно их жалят

Российские туристы на Пхукете начали массово жаловаться на активность странных морских существ, которые вовсю жалят желающих искупаться. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, одна из пострадавших описала нечто как "невидимую паутину", которая в местах контакта с кожей оставляет следы от жгущих нитей.

Другие сравнивают существ с "прозрачной лентой" шириной около одного сантиметра и длиной около пяти. Примерно через каждый сантиметр расположены некие чёрные шарики. По всей видимости, речь идёт о сальпе — необычном обитателе океана, который играет важную роль в экологии и, несмотря на неприятные ощущения, чаще всего неопасен для людей. В местных чатах советуют пострадавшим обработать ожоги уксусом или лаймом.

Ожог одной из пострадавших от встречи с, предположительно, сальпами на Пхукете. Фото © SHOT ПРОВЕРКА