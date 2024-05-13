Биолог рассказала, по каким следам можно вычислить клопов

Клопы распространены повсеместно: они встречаются в квартирах и даже в транспорте. Человек может подцепить их очень легко, а вот избавиться гораздо сложнее. Об этом рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ольга Трофимова в беседе с NEWS.Ru.

Клопов не стоит бояться в местах с хорошим освещением, так как они не любят свет и не вылезут к нему. Эти насекомые размером с чечевицу и достаточно медлительны, поэтому их легко заметить. Наличие их можно также обнаружить по чёрным точкам и коричневым пятнам на подушках, креслах и постельном белье.

Чтобы обезопасить себя от укусов в поездках, не стоит ставить сумки на пол или под сиденья в транспорте, лучше размещать их на верхних полках.

"На сумки наденьте силиконовые чехлы — клопам также будет сложно передвигаться по такой поверхности. После поездки тщательно осмотрите багаж и одежду. После длительной поездки в поезде осмотрите своё тело для поиска клопов, так же как и при выходе из леса: руки, ноги и туловище, и попросите кого-нибудь осмотреть вашу спину", — подытожила Трофимова.