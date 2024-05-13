Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 14:31

"Отбирали еду друг у друга": Майкл из "Универа" рассказал о съёмках нового сезона

Звезда "Универа" Кещян признался, что редко доволен собой в кадре

Арарат Кещян. Обложка © TACC / Елизавета Клементьева

Арарат Кещян. Обложка © TACC / Елизавета Клементьева

Секрет успеха сериала "Универ" заключается в его привлекательности для зрителей. Именно поэтому у ситкома появилось столько продолжений, рассказал актёр Арарат Кещян, исполнивший роль Майкла. При этом он признался, что далеко не всегда нравится себе в кадре.

"Я редко когда нравлюсь себе в кадре. Наверное, не вспомню сейчас какой-либо эпизод, но у меня всегда есть ощущение, что можно было сделать лучше", — поделился Кещян в беседе с РИА "ФедералПресс".

Он также пожаловался, что на съёмочной площадке нового "Универа" продюсеры отменили питание в целях экономии. Поэтому актёры были вынуждены "либо отбирать еду друг друга, либо же собирать ягоды в парке", с иронией рассказал артист.

Ситком "Универ" выходил на телеканале ТНТ с 2008 по 2011 год. После у него появились продолжения: "Универ. Новая общага", "Универ. 10 лет спустя", и вот сегодня, 13 мая, на телеэкраны выходит "Универ. 13 лет спустя".

Охраннику Гене из "Универа" провели срочную операцию из-за инфекции
Охраннику Гене из "Универа" провели срочную операцию из-за инфекции

А ранее звезда "Маргоши" Владимир Стержаков рассказал, как переживал известие об онкологии. По его словам, злую шутку с ним сыграли наставления матери.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров