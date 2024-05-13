"Отбирали еду друг у друга": Майкл из "Универа" рассказал о съёмках нового сезона
Звезда "Универа" Кещян признался, что редко доволен собой в кадре
Арарат Кещян. Обложка © TACC / Елизавета Клементьева
Секрет успеха сериала "Универ" заключается в его привлекательности для зрителей. Именно поэтому у ситкома появилось столько продолжений, рассказал актёр Арарат Кещян, исполнивший роль Майкла. При этом он признался, что далеко не всегда нравится себе в кадре.
"Я редко когда нравлюсь себе в кадре. Наверное, не вспомню сейчас какой-либо эпизод, но у меня всегда есть ощущение, что можно было сделать лучше", — поделился Кещян в беседе с РИА "ФедералПресс".
Он также пожаловался, что на съёмочной площадке нового "Универа" продюсеры отменили питание в целях экономии. Поэтому актёры были вынуждены "либо отбирать еду друг друга, либо же собирать ягоды в парке", с иронией рассказал артист.
Ситком "Универ" выходил на телеканале ТНТ с 2008 по 2011 год. После у него появились продолжения: "Универ. Новая общага", "Универ. 10 лет спустя", и вот сегодня, 13 мая, на телеэкраны выходит "Универ. 13 лет спустя".
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