"Отбирали еду друг у друга": Майкл из "Универа" рассказал о съёмках нового сезона

Секрет успеха сериала "Универ" заключается в его привлекательности для зрителей. Именно поэтому у ситкома появилось столько продолжений, рассказал актёр Арарат Кещян, исполнивший роль Майкла. При этом он признался, что далеко не всегда нравится себе в кадре.

"Я редко когда нравлюсь себе в кадре. Наверное, не вспомню сейчас какой-либо эпизод, но у меня всегда есть ощущение, что можно было сделать лучше", — поделился Кещян в беседе с РИА "ФедералПресс".

Он также пожаловался, что на съёмочной площадке нового "Универа" продюсеры отменили питание в целях экономии. Поэтому актёры были вынуждены "либо отбирать еду друг друга, либо же собирать ягоды в парке", с иронией рассказал артист.