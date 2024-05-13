В Москве отложили плановые отключения горячей воды из-за похолодания на улице

В Москве до 20 мая отложили плановые отключения воды, говорится на сайте мэра и правительства столицы. Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, причиной является похолодание, обрушившееся на город.

"Корректировка графика не скажется на продолжительности отключений горячей воды — она не превысит десять дней. При этом все работы пройдут в полном объёме и завершатся в установленные сроки — до 25 августа", — пояснил он.

Уточнённый график отключения будет опубликован на сайте мэра и правительства Москвы в ближайшие дни. Власти подчёркивают, что без этих мер — никуда, ведь для качественного функционирования любой системы необходимо периодически проводить профилактические мероприятия. Запланированные гидравлические испытания затронут более 18 тысяч километров тепловых сетей.