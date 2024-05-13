В Москве отложили плановые отключения горячей воды из-за похолодания на улице
В Москве до 20 мая отложили плановые отключения воды, говорится на сайте мэра и правительства столицы. Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, причиной является похолодание, обрушившееся на город.
"Корректировка графика не скажется на продолжительности отключений горячей воды — она не превысит десять дней. При этом все работы пройдут в полном объёме и завершатся в установленные сроки — до 25 августа", — пояснил он.
Уточнённый график отключения будет опубликован на сайте мэра и правительства Москвы в ближайшие дни. Власти подчёркивают, что без этих мер — никуда, ведь для качественного функционирования любой системы необходимо периодически проводить профилактические мероприятия. Запланированные гидравлические испытания затронут более 18 тысяч километров тепловых сетей.
Напомним, на фоне похолодания власти Москвы также пообещали включить отопление в жилых домах и социальных объектах. По словам мэра Сергея Собянина, батареи снова остынут только при установлении регламентных дневных и ночных температур.
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