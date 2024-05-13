Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 14:50

В Москве отложили плановые отключения горячей воды из-за похолодания на улице

В Москве до 20 мая отложили плановые отключения воды, говорится на сайте мэра и правительства столицы. Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, причиной является похолодание, обрушившееся на город.

"Корректировка графика не скажется на продолжительности отключений горячей воды — она не превысит десять дней. При этом все работы пройдут в полном объёме и завершатся в установленные сроки — до 25 августа", — пояснил он.

Уточнённый график отключения будет опубликован на сайте мэра и правительства Москвы в ближайшие дни. Власти подчёркивают, что без этих мер — никуда, ведь для качественного функционирования любой системы необходимо периодически проводить профилактические мероприятия. Запланированные гидравлические испытания затронут более 18 тысяч километров тепловых сетей.

"Погода идёт на поправку": Синоптик прогнозирует долгожданное потепление в Москве
"Погода идёт на поправку": Синоптик прогнозирует долгожданное потепление в Москве

Напомним, на фоне похолодания власти Москвы также пообещали включить отопление в жилых домах и социальных объектах. По словам мэра Сергея Собянина, батареи снова остынут только при установлении регламентных дневных и ночных температур.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров