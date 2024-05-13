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13 мая, 15:26

Рекламный щит из-за урагана рухнул на людей в Индии, есть жертвы и десятки раненых

В Мумбае три человека погибли и десятки пострадали при падении рекламного щита

Три человека погибли, минимум 59 пострадали после падения огромного рекламного щита во время урагана в индийском городе Мумбай. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местную полицию.

Видео падения рекламного щита во время урагана в индийском городе Мумбай. Видео © X / netwadhuri

На опубликованных в Сети кадрах видно, что щит падает на заправочную станцию с магазинами и кафе. Из-за тяжести стенда одна из построек за секунду сравнивается с землёй. Есть опасения, что более сотни человек оказались под завалами. На месте ЧП в настоящее время работают сотрудники экстренных служб.

Мумбай сегодня застигла сильнейшая пыльная буря с ураганным ветром и сильным дождём, которая парализовала аэропорт и общественный транспорт. В частности, движение на одной из веток метрополитена и пригородных поездов было приостановлено из-за перебитых проводов.

Ранее Life.ru сообщал, что крупнейшее за последние 80 лет наводнение охватило юг Бразилии. Стихия затронула 50 муниципалитетов штата с 10 млн жителей. Число жертв перевалило за сотню, гораздо больше признаны пропавшими без вести.

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Обложка ©

Кадр из видео X / netwadhuri

Наталья Исакова
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