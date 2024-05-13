В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с президентом Боливии
Президент Боливии Луис Арсе поздравил Владимира Путина с 79-й годовщиной Победы
Луис Арсе, Владимир Путин. Обложка © Wikipedia / Government of Bolivia, © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Боливии Луисом Арсе. Лидер южноамериканской страны поздравил Путина и весь народ РФ с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщили в пресс-службе Кремля.
"По инициативе боливийской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Многонационального Государства Боливия Луисом Арсе", — указано в сообщении.
Кроме того, главы двух стран обсудили вопросы развития двусторонних отношений "с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях". В Кремле добавили, что лидеры условились об активизации контактов на различных уровнях.
А ранее Life.ru рассказывал, что Путина с 79-летней годовщиной Победы в ВОВ поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В посольстве еврейского государства отметили, что политик направил телеграмму с поздравлениями.