В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с президентом Боливии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Боливии Луисом Арсе. Лидер южноамериканской страны поздравил Путина и весь народ РФ с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщили в пресс-службе Кремля.

"По инициативе боливийской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Многонационального Государства Боливия Луисом Арсе", — указано в сообщении.

Кроме того, главы двух стран обсудили вопросы развития двусторонних отношений "с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях". В Кремле добавили, что лидеры условились об активизации контактов на различных уровнях.