Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 15:35

В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с президентом Боливии

Президент Боливии Луис Арсе поздравил Владимира Путина с 79-й годовщиной Победы

Луис Арсе, Владимир Путин. Обложка © Wikipedia / Government of Bolivia, © Life.ru

Луис Арсе, Владимир Путин. Обложка © Wikipedia / Government of Bolivia, © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Боливии Луисом Арсе. Лидер южноамериканской страны поздравил Путина и весь народ РФ с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), сообщили в пресс-службе Кремля.

"По инициативе боливийской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Многонационального Государства Боливия Луисом Арсе", — указано в сообщении.

Кроме того, главы двух стран обсудили вопросы развития двусторонних отношений "с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях". В Кремле добавили, что лидеры условились об активизации контактов на различных уровнях.

Лукашенко поздравил Путина с 79-й годовщиной Победы в ВОВ
Лукашенко поздравил Путина с 79-й годовщиной Победы в ВОВ

А ранее Life.ru рассказывал, что Путина с 79-летней годовщиной Победы в ВОВ поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В посольстве еврейского государства отметили, что политик направил телеграмму с поздравлениями.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Путин
  • Боливия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров